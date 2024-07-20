Сыктывкарцев ждёт отключение горячей воды
- 20:30 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре продолжают отключать горячую воду. Филиал "Коми" Группы "Т Плюс" напомнил, какие адреса вошли в список.
С 22 июля 2024 года по 4 августа в ряде домов столицы Коми прекратят подачу горячей воды. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. В этот раз горячее водоснабжение отключат на улице Горького, 54, а также на улице Громова 57 и 75.
Помимо этого, в список вошли:
Улица 28 Невельской дивизии, 6, 8/2, 14А, 23, 27, 27А, 29, 31, 35, 39, 43, 43А, 45, 47, 49, 51;
Улица Бабушкина, 1, 4, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 38;
Улица Домны Каликовой, 50, 54, 56;
Улица Интернациональная, 17, 58, 64, 77, 85, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 106, 111, 113, 115, 142, 150, 152, 158, 160, 196;
Улица Карла Маркса, 116, 118, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 182/2, 182А, 183, 184, 184/2, 184/3, 185, 191, 192, 192/1, 196, 197, 199, 201, 201А, 209А, 212, 213, 214, 216, 216А, 218, 220, 221, 221А, 222, 222/1, 223А, 224, 225, 226, 227, 227/1, 228, 229, 231;
Улица Католикова, 2, 4, 6;
Улица Кирова, 1, 20, 22, 24, 28, 36, 38, 38/3, 38/4;
Улица Клары Цеткин, 67, 78, 80, 84;
Коммунистическая улица, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17А, 18, 19, 19А, 21, 21/1, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 27, 27А, 28-31;
Улица Красных Партизан, 33, 42, 44, 46, 48, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 79, 100;
Улица Крупской, 3, 3А, 7, 14;
Улица Куратова дом №70;
Улица Кутузова, 2, 4-8, 9, 9А, 9/3, 10, 11, 11/2, 12-19, 20А, 34, 36;
Улица Ленина, 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47А, 48, 48/2, 48/3, 49, 50, 50А, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60;
Улица Максима Горького, 2, 2/1, 9, 13, 13А, 15, 18, 20;
Нагорный проезд 1 и 9 дом;
Улица Огородная, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 10/1;
Октябрьский проспект, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 116, 118, 118/1, 119А, 120, 121, 121А, 122, 123/15, 124, 124/1, 125, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/9, 125/11, 125/12, 125/14, 126, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158;
Улица Оплеснина, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7;
Улица Орджоникидзе, 2, 2А, 3, 4, 8, 10, 11, 14-18, 21, 22, 23, 28, 29, 33/45, 40, 43, 44, 49, 49А, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 50/7, 50/16, 56/1, 60, 70, 72;
Улица Папанина, 22;
Первомайская улица, 9/11, 21, 25, 29, 29/1, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 47-51, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 75А, 76, 78, 78/1, 78/2, 83, 85, 87;
Печорская улица, 11, 11/2, 11/3;
Улица Свободы, 10А, 11, 12, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62А;
Советская улица, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 8-15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 18/2, 19-23, 25, 27, 29;
Улица Сорвачева, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48А, 80, 82;
Тентюковская улица, 27, 49, 63, 63Б, 67/1, 69;
Улица Чкалова, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/4, 24-28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38/1, 38/3, 45/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/6, 50/8, 50/12, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18;
Улица Чернова, 3, 3/1, 3/3, 3/4;
Улица Юхнина, 2, 4, 6, 8.