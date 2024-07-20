Сыктывкарцев ждёт отключение горячей воды

В Сыктывкаре продолжают отключать горячую воду. Филиал "Коми" Группы "Т Плюс" напомнил, какие адреса вошли в список.

С 22 июля 2024 года по 4 августа в ряде домов столицы Коми прекратят подачу горячей воды. Это связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. В этот раз горячее водоснабжение отключат на улице Горького, 54, а также на улице Громова 57 и 75.