Новые штрафы для дачников: жесткие правила для тех, у кого есть скважина или колодец

Фото из архива "Про Города"

Для владельцев участков в СНТ, использующих автономные источники водоснабжения, ожидаются значительные изменения. Новые правила могут существенно затруднить жизнь тем, у кого на участке имеются скважины или колодцы. Власти вводят серьезные штрафы за нарушения, связанные с их использованием, пишет sevastopolmedia.ru. Лицензирование скважин и колодцев

Согласно новым требованиям, владельцы участков могут устраивать автономный водопровод, однако источники воды, такие как скважины и колодцы, должны быть лицензированы. Это необходимо для соблюдения стандартов качества воды и безопасной эксплуатации.

Основные требования к скважинам и колодцам:

Глубина скважины или колодца:

Если глубина скважины или колодца превышает 5 метров, для их эксплуатации требуется лицензия.

Объем используемой воды:

Если объем потребляемой воды превышает 100 кубометров в сутки, скважина также подлежит лицензированию.

Штрафы за нарушения

Несоблюдение этих требований может привести к серьезным штрафам и необходимости ликвидации нелицензированных скважин.

Размер штрафов:

За эксплуатацию скважины или колодца глубже 5 метров без лицензии владельцы участков будут обязаны заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если объем используемой воды превышает 100 кубометров в сутки и скважина не имеет лицензии, её тоже придется ликвидировать и заплатить соответствующий штраф.

Как избежать штрафов

Чтобы избежать неприятных последствий, владельцам участков рекомендуется:

Оформить лицензию на скважину или колодец:

Убедитесь, что все документы оформлены правильно и скважина соответствует требованиям законодательства. Следите за объемом потребляемой воды, чтобы не превышать установленные нормативы. Если скважина или колодец глубже допустимого, оформите необходимые документы или рассмотрите альтернативные источники водоснабжения. Новые требования и штрафы за нарушение правил эксплуатации скважин и колодцев могут стать серьезным ударом для владельцев участков в СНТ. Чтобы избежать штрафов и ликвидации источников воды, необходимо своевременно оформлять лицензии и соблюдать установленные нормы. Это поможет сохранить доступ к автономному водоснабжению и избежать финансовых потерь.