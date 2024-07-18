В Сыктывкаре женщина избила администратора кафе и пререкалась с полицейскими

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми совершили более 100 выездов по сигналу "тревога". В 9 случаях были пресечены попытки хищения имущества охраняемых организаций. На маршрутах патрулирования задержано 50 человек за административные правонарушения, один за преступление и один, находившийся в розыске.

В Сыктывкаре, по сигналу "тревога" в кафе на ул. Орджоникидзе, росгвардейцы задержали женщину 1971 года рождения, которая в ходе конфликта нанесла побои администратору. Нарушительницу доставили в полицию, где она оказала неповиновение и была помещена в специальный приемник.