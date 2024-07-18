В Сыктывкаре женщина избила администратора кафе и пререкалась с полицейскими
- 13:00 18 июля
- 16+
- Инесса Богатая
За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми совершили более 100 выездов по сигналу "тревога". В 9 случаях были пресечены попытки хищения имущества охраняемых организаций. На маршрутах патрулирования задержано 50 человек за административные правонарушения, один за преступление и один, находившийся в розыске.
В Сыктывкаре, по сигналу "тревога" в кафе на ул. Орджоникидзе, росгвардейцы задержали женщину 1971 года рождения, которая в ходе конфликта нанесла побои администратору. Нарушительницу доставили в полицию, где она оказала неповиновение и была помещена в специальный приемник.
Также в Сыктывкаре в одной из закусочных произошла драка между двумя девушками 1988 и 1990 годов рождения. Росгвардейцы задержали нарушительниц и доставили их в полицию, где они были помещены в специальный приемник.
В Ухте, в одном из баров, по сигналу "тревога" росгвардейцы задержали троих местных жителей 1992 года рождения, которые агрессивно вели себя в заведении, мешали работе персонала и не реагировали на замечания. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
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