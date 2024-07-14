Денег будет очень много: кому Павел Глоба предрек финансовый успех в июле
- 13:15 14 июля
- 16+
- Служба новостей
Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на этот месяц. Особо он выделил два знака, которых ждет невероятный успех в сфере финансов, – это Овны и Близнецы, пишет progorod33.ru.
Главное для Овнов сейчас – это упорство и настойчивость. Чем настойчивее и даже нахальнее вы будете, тем быстрее начнете подниматься по карьерной лестнице, тем значительнее будут расти ваши доходы. А далее, когда вырастет ваше финансовое благополучие, и вы станете более уверенным в себе, начнутся изменения жизни личной. Вы будете таким счастливым человеком, что сами себе начнете завидовать. Сейчас звезды советуют вам слушать свою интуицию и доверять только себе.
Ждут крупные денежные проекты в июле и Близнецов. Для вас главное на данном этапе жизненного пути – ставить себе четкие, выполнимые, но амбициозные цели. Чем конкретнее цель, тем короче и проще путь к ней. Это актуально и для сферы финансов. Сейчас вам нужно спланировать, сколько и на какие цели нужно средств, и тогда они точно придут. Обязательно уделяйте больше внимания родным, вы сейчас им очень нужны.