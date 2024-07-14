40% жителей Сыктывкара против введения штрафов для родителей курящих детей

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Вопрос о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, вызвал бурные обсуждения среди населения Сыктывкара. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, включая родителей детей в возрасте 12—16 лет. Этот опрос выявил разнообразные мнения и подсказал интересные тенденции в отношении к данной инициативе.

Законопроект о введении штрафов для родителей, чьи дети до 16 лет курят, был отклонён правительством, но при этом было признано, что тема требует повышенного внимания и доработки. Опрос SuperJob показал, что 32% сыктывкарцев поддерживают идею введения таких штрафов, тогда как 40% опрошенных высказались против неё. Особенно примечательно, что мужчины чаще женщин поддерживали данную меру. Интересно отметить, что чем старше респонденты и чем выше их доход, тем больше они склонны одобрять введение штрафов. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 44%, в то время как среди опрошенных до 34 лет — только 30%. Среди людей с доходом более 100 тысяч рублей в месяц, идею поддержали 38%.

Неожиданно, 25% респондентов, которые сами курят, высказались за штрафы. Один из участников опроса поделился: "Если бы в своё время мне мать объяснила доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал". Эти слова подчёркивают важность профилактических бесед с детьми и подчеркивают, что многие курильщики осознают вред своей привычки и желают уберечь своих детей от подобного опыта.

28% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимостью внедрения этой меры наказания, что может быть связано с различиями в подходах к воспитанию и восприятию ответственности за поведение детей. В то время как каждый второй родитель (52%) выступает против законопроекта, поддержка всё же значительна и свидетельствует о готовности общества к обсуждению и внедрению подобных мер.

Исследование также показало, что 71% родителей мальчиков и 82% родителей девочек в возрасте 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Однако каждый пятый родитель, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка, что может говорить о более близком взаимодействии матерей с детьми в подростковом возрасте.

Эти данные подчеркивают необходимость активного участия родителей в жизни своих детей, особенно в подростковый период, когда риск формирования вредных привычек особенно высок. Введение штрафов за курение несовершеннолетних — это не только карательная мера, но и стимул для родителей быть более внимательными к здоровью и поведению своих детей.