Сегодня мы стали свидетелями силы природы на юге России. Сильный ветер, песчаная буря в Курской области и неожиданный ливень в горах Сочи создали яркую картину изменений.

Эти явления объясняются наличием солнечного антициклона на Русской равнине и резкими температурными контрастами между сушей и морской водой над Черным морем, что привело к образованию депрессии и облаков. По прогнозам, завтра на большей части европейской территории России ожидается стабильная погода с минимальной вероятностью осадков. На востоке региона будет влиять циклон из Сибири, вызывая грозовые дожди.