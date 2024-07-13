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К нам идет внезапное похолодание после невыносимой жары - новый прогноз на неделю

К нам идет внезапное похолодание после невыносимой жары - новый прогноз на неделюФото: freepik.com

Сегодня мы стали свидетелями силы природы на юге России. Сильный ветер, песчаная буря в Курской области и неожиданный ливень в горах Сочи создали яркую картину изменений.

Эти явления объясняются наличием солнечного антициклона на Русской равнине и резкими температурными контрастами между сушей и морской водой над Черным морем, что привело к образованию депрессии и облаков. По прогнозам, завтра на большей части европейской территории России ожидается стабильная погода с минимальной вероятностью осадков. На востоке региона будет влиять циклон из Сибири, вызывая грозовые дожди.

На юге страны также предполагается неустойчивая погода с ливнями и грозами, особенно в горных районах Кавказа. Плотная облачность уменьшит доставаемое солнечное тепло, поэтому день будет прохладнее. В средней полосе температура останется в пределах +25…+30°, а на юге - не превысит +33…+38°. Однако этот период относительной прохлады будет недолгим — уже завтра на Русскую равнину придет новый атлантический циклон.

Грозовые дожди ожидаются в Краснодаре, а в Москве в ближайшие дни сохранится солнечная погода, хотя в воскресенье и понедельник ожидаются освежающие ливни и грозы.

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