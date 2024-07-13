Большая часть сыктывкарцев выступают против введения штрафов для родителей курящих подростков

Согласно исследованию Superjob, 32% жителей Сыктывкара одобряют введение штрафов для родителей курящих подростков, в то время как 40% выступают против. Мужчины чаще, чем женщины, поддерживают это предложение.

Уровень поддержки повышается с возрастом и уровнем дохода респондентов: среди граждан старше 45 лет поддержка составляет 44%, а среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц — 38%. Примечательно, что 25% курильщиков также одобряют эту инициативу.