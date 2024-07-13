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Большая часть сыктывкарцев выступают против введения штрафов для родителей курящих подростков

Большая часть сыктывкарцев выступают против введения штрафов для родителей курящих подростковФото из архива "Про Город"

Согласно исследованию Superjob, 32% жителей Сыктывкара одобряют введение штрафов для родителей курящих подростков, в то время как 40% выступают против. Мужчины чаще, чем женщины, поддерживают это предложение.

Уровень поддержки повышается с возрастом и уровнем дохода респондентов: среди граждан старше 45 лет поддержка составляет 44%, а среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц — 38%. Примечательно, что 25% курильщиков также одобряют эту инициативу.

Согласно данным, 28% родителей несовершеннолетних детей соглашаются с введением штрафов, при этом мужчины высказывают поддержку чаще, чем женщины. Тем не менее, 52% родителей выступают против такого шага.

Большинство родителей убеждены, что их дети не курят: так заявляют 71% родителей мальчиков и 82% родителей девочек в возрасте 12-16 лет. Однако, женщины чаще выражают осведомленность или подозрения относительно курения их детей.

Законопроект о введении штрафов был отклонен Кабмином, но признан нуждающимся в доработке и внимании.

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