Большая часть сыктывкарцев выступают против введения штрафов для родителей курящих подростков
- 11:20 13 июля
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- Инесса Богатая
Согласно исследованию Superjob, 32% жителей Сыктывкара одобряют введение штрафов для родителей курящих подростков, в то время как 40% выступают против. Мужчины чаще, чем женщины, поддерживают это предложение.
Уровень поддержки повышается с возрастом и уровнем дохода респондентов: среди граждан старше 45 лет поддержка составляет 44%, а среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей в месяц — 38%. Примечательно, что 25% курильщиков также одобряют эту инициативу.
Согласно данным, 28% родителей несовершеннолетних детей соглашаются с введением штрафов, при этом мужчины высказывают поддержку чаще, чем женщины. Тем не менее, 52% родителей выступают против такого шага.
Большинство родителей убеждены, что их дети не курят: так заявляют 71% родителей мальчиков и 82% родителей девочек в возрасте 12-16 лет. Однако, женщины чаще выражают осведомленность или подозрения относительно курения их детей.
Законопроект о введении штрафов был отклонен Кабмином, но признан нуждающимся в доработке и внимании.
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