Наступает период переломных, но ярких событий: Глоба поделилась прогнозом для нескольких знаков
- 16:15 11 июля
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- Служба новостей
Известный астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на июль 2024 года. По её словам, этот месяц будет переломным для всего мира, сопровождаясь значительными изменениями в политической и экономической сферах. В России также ожидаются важные события и законодательные изменения, которые окажут влияние на жизнь граждан.
Глоба предупреждает, что июль будет одним из самых напряжённых и насыщенных месяцев в году. Возможны как природные катаклизмы, так и серьёзные испытания для многих людей. Однако, следуя рекомендациям астролога, можно подготовиться к предстоящим вызовам и минимизировать потери.
Особое внимание стоит уделить здоровью и взаимоотношениям с окружающими. Необходимо беречь организм и финансы, поскольку велик риск материальных и физических утрат. Во второй половине месяца следует проявлять осторожность в поездках и при решении денежных вопросов. В то же время, июль открывает новые возможности для тех, кто готов строить своё будущее. Удача ждёт вдали от дома, в новых связях и культурах. Конец месяца может принести крупные жизненные перемены, которые добавят сил и энергии.
Тамара Глоба также отметила самый удачливый знак зодиака в июле — Тельцов. Для них месяц будет полон дел и разъездов, которые обеспечат новый уровень доходов. Творческие начинания и духовное развитие принесут Тельцам успех и гармонию в отношениях.
Кроме того, финансовый прорыв ожидает Раков, Скорпионов и Водолеев. Ракам следует сосредоточиться на планировании, чтобы грамотно использовать открывающиеся возможности. Скорпионов в июле ждёт карьерный рост и увеличение доходов. Водолеям же потребуется уделить особое внимание финансовым вопросам, чтобы не упустить свой шанс, сообщает pg21.ru.
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