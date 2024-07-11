Наступает период переломных, но ярких событий: Глоба поделилась прогнозом для нескольких знаков

Известный астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на июль 2024 года. По её словам, этот месяц будет переломным для всего мира, сопровождаясь значительными изменениями в политической и экономической сферах. В России также ожидаются важные события и законодательные изменения, которые окажут влияние на жизнь граждан.

Глоба предупреждает, что июль будет одним из самых напряжённых и насыщенных месяцев в году. Возможны как природные катаклизмы, так и серьёзные испытания для многих людей. Однако, следуя рекомендациям астролога, можно подготовиться к предстоящим вызовам и минимизировать потери.