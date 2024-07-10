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В Сыктывкаре женщина с инвалидностью через суд добивается установки пандуса в своем доме

В Сыктывкаре женщина с инвалидностью через суд добивается установки пандуса в своем домеФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре обнаружили жилой многоквартирный дом, неподходящий для проживания инвалидов. Здание не оснащено пандусами, что затрудняет передвижение колясочников. В прокуратуру Республики Коми обратилась жительница этого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры региона, у обратившейся к ним женщины первая группа инвалидности, она передвигается на специальной коляске. Из-за отсутствия пандуса в доме ей проблематично выходить и заходить в квартиру. Также сыктывкарца сообщила, что в ее подъезде живут еще инвалида. которые передвигаются на коляске.

Надзорный орган поддержал жительницу столицы Коми и подал иск в местную администрацию с требованием устранить нарушение прав инвалидов. Суд обязал властей города оборудовать вход пандусом.

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