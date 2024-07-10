В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы колейного участка на эжвинской трассе

В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы на отрезке дороги между Верхним и Нижним Човом, протяженность которого составляет один километр. Ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние этого участка.

На данный момент старое покрытие было снято по всей ширине проезжей части, при этом края дороги были специально занижены для будущего обустройства обочин. Следующий этап планируется посвятить укладке нового слоя асфальтобетона.