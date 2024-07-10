В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы колейного участка на эжвинской трассе
- 22:45 10 июля
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- Олег Помидоров
В Сыктывкаре продолжаются ремонтные работы на отрезке дороги между Верхним и Нижним Човом, протяженность которого составляет один километр. Ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние этого участка.
На данный момент старое покрытие было снято по всей ширине проезжей части, при этом края дороги были специально занижены для будущего обустройства обочин. Следующий этап планируется посвятить укладке нового слоя асфальтобетона.
По данным представителя подрядной организации, укладка нового асфальта будет проводиться в вечернее и ночное время, с поочередным закрытием полос движения. Такое решение принято из-за высокой загруженности этой дороги в дневные часы.
Согласно условиям контракта, все ремонтные работы должны быть завершены до 31 августа. Тем не менее, подрядная организация намерена выполнить все работы к концу июля.
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