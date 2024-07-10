Владимир Уйба разделил негодование сыктывкарцев по поводу изменения автобусных маршрутов
- 22:00 10 июля
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- Олег Помидоров
Глава Коми Владимир Уйба получил множество жалоб от жителей Сыктывкара по поводу изменения транспортной схемы. Губернатор на оперативном совещании предупредил градоначальника столицы региона Владимира Голдина о недопустимости проведения "автобусной реформы" без обсуждения с жителями. Однако мэр Сыктывкара объявил о введении новых маршрутов с 1 августа, не согласовав это с Главой республики, правительством или госсоветом.
В комментариях к посту В. Голдина в соцсетях жители выразили недовольство нововведениями, считая их неудобными и затратными. Глава Коми поддержал возмущение населения и потребовал от градоначальника отказаться от изменений и вместо этого проанализировать реальные обращения горожан и предложения водителей автобусов. Только после прямого диалога с населением можно будет вернуться к планированию "автобусной реформы".
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