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Владимир Уйба разделил негодование сыктывкарцев по поводу изменения автобусных маршрутов

Владимир Уйба разделил негодование сыктывкарцев по поводу изменения автобусных маршрутовФото из архива "Про Город"

Глава Коми Владимир Уйба получил множество жалоб от жителей Сыктывкара по поводу изменения транспортной схемы. Губернатор на оперативном совещании предупредил градоначальника столицы региона Владимира Голдина о недопустимости проведения "автобусной реформы" без обсуждения с жителями. Однако мэр Сыктывкара объявил о введении новых маршрутов с 1 августа, не согласовав это с Главой республики, правительством или госсоветом.

В комментариях к посту В. Голдина в соцсетях жители выразили недовольство нововведениями, считая их неудобными и затратными. Глава Коми поддержал возмущение населения и потребовал от градоначальника отказаться от изменений и вместо этого проанализировать реальные обращения горожан и предложения водителей автобусов. Только после прямого диалога с населением можно будет вернуться к планированию "автобусной реформы".

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