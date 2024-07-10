Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 11 июля
- 16:15 10 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 11 июля и будет продолжаться до конца месяца. Все представители этих знаков смогут уверенно схватить удачу за хвост.
Рак:
- Эмоции: День будет наполнен переменчивыми эмоциями. Возможны вспышки раздражения и приступы меланхолии.
- Дела: Не стоит планировать на 11 июля важные встречи и переговоры. Решения, принятые сегодня, могут оказаться ошибочными.
- Здоровье: Берегите здоровье, возможны головные боли и мигрени.
- Совет: Проведите день спокойно, занимайтесь творчеством или делами, которые вам по душе.
Телец:
- Эмоции: День будет благоприятным для общения и новых знакомств.
- Дела: Вероятны удачные сделки и выгодные предложения.
- Здоровье: Чувствуете себя бодрыми и полными сил.
- Совет: Используйте этот день для достижения своих целей, действуйте решительно.
Важно: Это общий гороскоп для Раков и Тельцов, составленный на основе прогнозов Павла Глобы. Для более точного прогноза необходимо учитывать индивидуальную карту рождения.
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