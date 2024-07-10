В Сыктывкаре хотят ограничить скорость электросамокатов, а также выключать их при переходе "зебры"
- 17:16 10 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре местные власти разработали проект постановления для регулировки движения электросамокатов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Планируется ограничить скорость до 10 км/ч на таких участках: улица Коммунистическая, Стефановская площадь, парк имени Кирова и Мичуринский парк.
Также существует предложение временно отключать электросамокаты на пешеходном переходе на пересечении улиц Коммунистической и Первомайской. Проект сейчас находится на стадии согласования, после чего предстоящие ограничения будут внедрены в сервисах, предоставляющих аренду электросамокатов.
Ранее в Ухте предлагалось запретить аренду самокатов в ночное время (с 23: 00 до 06: 00) и снизить максимальную скорость до 20 км/ч, а в парках — до 15 км/ч.
Напомним, в Сыктывкаре дорожные службы будут ремонтировать асфальт у железнодорожного вокзала в ночное время.
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