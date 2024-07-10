В Сыктывкаре хотят ограничить скорость электросамокатов, а также выключать их при переходе "зебры"

В Сыктывкаре местные власти разработали проект постановления для регулировки движения электросамокатов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Планируется ограничить скорость до 10 км/ч на таких участках: улица Коммунистическая, Стефановская площадь, парк имени Кирова и Мичуринский парк.

Также существует предложение временно отключать электросамокаты на пешеходном переходе на пересечении улиц Коммунистической и Первомайской. Проект сейчас находится на стадии согласования, после чего предстоящие ограничения будут внедрены в сервисах, предоставляющих аренду электросамокатов.