В Коми сотрудник "Северной нефти" погиб из-за обвала грунта
- 15:47 10 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
По информации Следственного комитета по Республике Коми в конце мая этого года в Усинске на глубине 4-5 метров в котловане, где производились сварочные работы на высоконапорном водоводе, произошел обвал грунта. В результате инцидента электрогазосварщик получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия случилась из-за несоблюдения норм охраны труда ответственным за их выполнение лицом.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая для следствия документация, допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента, а также проводятся другие следственные действия для укрепления доказательной базы. Напоминаем, что речь идёт о компании "ННК-Северная нефть", специализирующейся на добыче нефти.
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