Профессора математики из Ухты наградят по указу Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ о присвоении профессору УГТУ Илье Чупрову почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".

Илья Чупров работает на кафедре высшей математики в ухтинском университете с 1968 года, в 2004 году он получил звание профессора, а в период с 1987 по 1994 годы руководил кафедрой. Профессора награждали медалью "Ветеран труда", почетной грамотой Главы Республики Коми и званием "Отличник высшей школы".