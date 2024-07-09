Профессора математики из Ухты наградят по указу Владимира Путина
- 14:30 9 июля
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- Инесса Богатая
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ о присвоении профессору УГТУ Илье Чупрову почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".
Илья Чупров работает на кафедре высшей математики в ухтинском университете с 1968 года, в 2004 году он получил звание профессора, а в период с 1987 по 1994 годы руководил кафедрой. Профессора награждали медалью "Ветеран труда", почетной грамотой Главы Республики Коми и званием "Отличник высшей школы".
Этот случай не является уникальным для преподавателей из Коми. В ноябре 2023 года аналогичное звание было присвоено Алле Павловской, доценту кафедры экономики, управления и рекламы УГТУ, а в июле 2021 года — Фануру Асадуллину, заведующему кафедрой Сыктывкарского лесного института.
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