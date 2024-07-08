Овощ, который убивает почки: в Европе его больше вообще не едят

Существует мнение, что ревень полезен для здоровья, однако это не совсем так. В Европе отказались от использования этого овоща из-за содержания щавелевой кислоты, которая может негативно сказываться на организме. В России же ревень по-прежнему можно найти в магазинах, его используют для приготовления варенья, компотов и пирогов.

Щавелевая кислота, присутствующая в ревене, может накапливаться в организме и способствовать образованию почечных камней. Поэтому врачи советуют употреблять ревень с осторожностью, особенно людям с заболеваниями почек. Несмотря на это, ревень содержит витамин C, калий, магний и другие полезные минералы, что делает его востребованным в российской кухне. Помните, что наибольшее количество щавелевой кислоты находится в листьях растения, пишет progorod43.ru.