Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми за 2023 год собрали более 15 тонн частей ракет

В Коми за 2023 год собрали более 15 тонн частей ракетФото из архива "Про Город"

В 2023 году с территории Республики Коми было собрано и вывезено на утилизацию 15, 6 тонны фрагментов отделяющихся частей ракет. Информация о результатах ракетно-космической и оборонной деятельности включена в отчет Министерства природных ресурсов за прошедший год.

Напомним, что между Правительством Республики Коми и Министерством обороны России существует договор и соглашение, регламентирующие порядок и условия периодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Коми.

В рамках этого договора в 2023 году состоялось два запуска ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Запуски происходили с использованием следующих районов падения частей ракет на территории Республики Коми: Удорский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский и Ижемский районы.

Все пуски в 2023 году прошли в штатном режиме.

Читайте также: 

...

  • 0

Популярное

Последние новости