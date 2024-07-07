В Коми за 2023 год собрали более 15 тонн частей ракет
- 10:30 7 июля
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- Инесса Богатая
В 2023 году с территории Республики Коми было собрано и вывезено на утилизацию 15, 6 тонны фрагментов отделяющихся частей ракет. Информация о результатах ракетно-космической и оборонной деятельности включена в отчет Министерства природных ресурсов за прошедший год.
Напомним, что между Правительством Республики Коми и Министерством обороны России существует договор и соглашение, регламентирующие порядок и условия периодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Коми.
В рамках этого договора в 2023 году состоялось два запуска ракеты-носителя "Союз" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Запуски происходили с использованием следующих районов падения частей ракет на территории Республики Коми: Удорский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский и Ижемский районы.
Все пуски в 2023 году прошли в штатном режиме.
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