В Коми за 2023 год собрали более 15 тонн частей ракет

В 2023 году с территории Республики Коми было собрано и вывезено на утилизацию 15, 6 тонны фрагментов отделяющихся частей ракет. Информация о результатах ракетно-космической и оборонной деятельности включена в отчет Министерства природных ресурсов за прошедший год.

Напомним, что между Правительством Республики Коми и Министерством обороны России существует договор и соглашение, регламентирующие порядок и условия периодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Коми.