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Аферисты украли у пенсионерки из Коми все сбережения под предлогом перерасчета трудового стажа

Аферисты украли у пенсионерки из Коми все сбережения под предлогом перерасчета трудового стажаФото из архива "Про Город"

Ы Княжпогостском районе в дежурную часть обратилась 69-летняя жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, сообщает МВД по Коми.

Пенсионерка сообщила, что в социальной сети к ней обратилась "знакомая", которая узнавала, есть ли у неё неучтённый стаж работы. Получив положительный ответ, злоумышленница предложила помощь в увеличении пенсии с учётом этого стажа.

Для записи на прием в отделение Социального фонда России с целью получения дополнительных выплат мошенница потребовала у пожилой женщины реквизиты ее банковской карты и коды из СМС. В результате с ее счета было списано более 32 тысяч рублей.

Следственное управление МВД России по Княжпогостскому району возбудило уголовное дело.

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