Аферисты украли у пенсионерки из Коми все сбережения под предлогом перерасчета трудового стажа

Ы Княжпогостском районе в дежурную часть обратилась 69-летняя жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, сообщает МВД по Коми.

Пенсионерка сообщила, что в социальной сети к ней обратилась "знакомая", которая узнавала, есть ли у неё неучтённый стаж работы. Получив положительный ответ, злоумышленница предложила помощь в увеличении пенсии с учётом этого стажа.