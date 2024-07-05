Аферисты украли у пенсионерки из Коми все сбережения под предлогом перерасчета трудового стажа
- 14:15 5 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Ы Княжпогостском районе в дежурную часть обратилась 69-летняя жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, сообщает МВД по Коми.
Пенсионерка сообщила, что в социальной сети к ней обратилась "знакомая", которая узнавала, есть ли у неё неучтённый стаж работы. Получив положительный ответ, злоумышленница предложила помощь в увеличении пенсии с учётом этого стажа.
Для записи на прием в отделение Социального фонда России с целью получения дополнительных выплат мошенница потребовала у пожилой женщины реквизиты ее банковской карты и коды из СМС. В результате с ее счета было списано более 32 тысяч рублей.
Следственное управление МВД России по Княжпогостскому району возбудило уголовное дело.
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