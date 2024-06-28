Молодежь в Коми чаще всего смотрит драмы, комедии и детективы

Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION ко Дню Молодежи, который отмечается в России на этой неделе, 29 июня, проанализировали интересы пользователей в возрасте от 14 до 35 лет и выяснил, какие жанры, фильмы и сериалы они предпочитают и смотрят чаще всего.

Самый популярный жанр среди молодых людей – драма, на него приходится 17% от общего количества просмотра контента. На втором месте по популярности – комедии (15%). Замыкает тройку жанров-лидеров – детектив, на него приходится 14% от общего времени смотрения. Также в топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.