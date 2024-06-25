Зеленая "запрещенка": за какие растения на даче могут оштрафовать
- 10:15 25 июня
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- Служба новостей
С древнейших времен люди умеют добывать из растений различные вещества: красители, ароматические масла, лекарства. К сожалению, научились выделять и запрещенные вещества. Впрочем, информация об их изготовлении никогда не была общедоступной, и многие садоводы долгое время даже не подозревали, что красивый цветок на клумбе или «сорняк» может таить в себе опасность, пишет izhlife.ru.
Однако миновали «лихие 90-е», и в законодательство начали вносить изменения, касающиеся того, что можно выращивать, а что нельзя. В 2004 запретили возделывать снотворный мак, и с тех пор многие дачники не решаются посеять даже безобидные альпийские маки – от греха подальше. В 2021 заговорили о запрете курчавой петрушки, хотя затем ее частично реабилитировали, пояснив, что выращивать чуть-чуть на салат по-прежнему можно, а нельзя в промышленных масштабах получать семена. Популярный «вьюнок» под названием трехцветная ипомея стал предметом активных обсуждений в 2024 году – в нем тоже обнаружили наркотическое вещество.
Опасения властей понятны, но как же бедные дачники, которые стали в прямом смысле куста бояться? О том, что грозит людям, случайно – по незнанию – вырастившим «запрещенку», IZHLIFE узнал у юриста.
Что нельзя выращивать на участке
Сейчас Постановление правительства РФ от 27.11.2010 № 934, в котором перечислены запрещенные для выращивания растения, включает 19 наименований:
- Banisteriopsis caapi;
- Гармала (род Peganum) ;
- Голубой лотос (Nymphea caerulea) ;
- Diplopterys cabrerana;
- Ибога (Tabernanthe iboga) ;
- Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) ;
- Кактус Lophophora williamsii и другие виды кактуса, содержащие наркотические вещества;
- Кат (Catha edulis) ;
- Кокаиновый куст (род Erythroxylon) ;
- Конопля (род Cannabis) ;
- Мак снотворный (Papaver somniferum) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические вещества;
- Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora) ;
- Митрагина прекрасная, или кратом (Mitragyna speciose);
- Психотрия зеленая (Psychotria viridis);
- Роза гавайская (Argyreia nervosa);
- Турбина щитковидная (Turbina corymbosa);
- Шалфей предсказателей (Salvia divinorum);
- Эфедра (Род Ephedra);
- А также грибы любого вида, содержащие наркотические вещества.
«Незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет административную либо уголовную ответственность. Согласно административному законодательству предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Уголовное законодательство предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо в особо крупном размере, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Также законодательством определяется крупный и особо крупный размер культивирования растений. Например, крупным размером культивирования конопли является посев от 20 растений, особо крупным – от 330», – комментирует кандидат юридический наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.
При этом за единичное растение, которое выросло случайно, ответственность не предусмотрена. Но 5-10 кустов внимание правоохранительных органов уже привлекут.
Проблема в том, что конопля вполне способна сама себя насеять, да и ипомея, попав в благоприятные условия, разрастается почти как сорняк. Так что быть в курсе, что растет на вашем участке, все-таки нужно.
Как опознать запрещенное растение
Систематика растений – наука не из самых простых. Разобраться в ней простому человеку зачастую не под силу. И латинские названия растений из списка нам, как правило, мало о чем говорят. При этом в природе существуют десятки видов и сотни сортов мака, и ипомей каких только нет. Шалфей всегда выращивали, чтобы горло полоскать, – никто даже не задумывался, связан он как-то с предсказателями или нет…
Вот несколько советов, чтобы по незнанию не попасть в ряды «наркобаронов».
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Не приобретайте растения, в которых не уверены, у сомнительных людей.
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Всегда смотрите на латинское название растения, которое покупаете. Так, в роде Ipomoea есть множество безобидных видов, которые не уступают запрещенному растению в декоративных свойствах. Сейчас в продаже можно встретить сорта Ipomoea nil и Ipomoea purpurea – их цветы визуально мало отличаются от Ipomoea tricolor, но выращивать их не запрещено. Популярный в последнее время батат тоже, кстати, относится к ипомеям, но это не повод от него избавляться. При наличии сомнений сохраните упаковку от семян. Если к вам появятся вопросы, у вас будет что предъявить. А вот если на пакетике с семенами не указана видовая принадлежность растения, стоит десять раз подумать, прежде чем высевать (понятно, что мы не говорим сейчас об общеизвестных астрах, настурциях и космеях).
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Убирайте с участка все, что похоже на поганку. Определить галлюциногенные грибы очень сложно, зато мы можем довольно точно определить грибы несъедобные. Вот их-то все и ликвидируем на всякий случай.
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Если вам нравится выросшее у вас растение, но вы не знаете, как оно называется, попытайтесь его определить. Если среди знакомых нет людей, которые разбираются в ботанике, можно воспользоваться самым простым способом: сфотографировать цветок и воспользоваться функцией «поиск по картинке» одного из интернет-поисковиков. Система обязательно выдаст вам нечто похожее и уже с названиями.
Существуют, конечно, и исключения. Например, технические сорта мака и конопли, которые разрешено выращивать Постановлением правительства РФ №101 от 6 февраля 2020 года. Проблема в том, что разрешение на их выращивание могут получать только организации, занимающиеся пищевой или текстильной промышленностью. Они могут закупить сертифицированный посевной материал и провести анализ своей продукции, чтобы подтвердить минимальное содержание наркотических веществ. А рядовому дачнику все это не под силу, определить на глаз технические сорта невозможно.
За какие еще растения могут оштрафовать дачника
В ряде случаев получить штраф (и немаленький) можно за сорняки на участке. То есть за его зарастание. Но здесь все зависит от категории, к которой относится участок. Если ваша дача находится в сельхозугодьях, то разводить на ней бурьян определенно нельзя.
«По действующему национальному законодательству, собственники обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и не должны наносить вред окружающей среде. Владельцы сельскохозяйственных угодий должны проводить мероприятия по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Невыполнение гражданами указанных мероприятий влечет административную ответственность в виде административного штрафа в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Но, как правило, земли СНТ не подпадают под это требование и штрафные санкции. Собственники земли в СНТ могут быть привлечены только к ответственности за использование земельного участка не по целевому назначению – за это предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей», – поясняет Оксана Васильева
Узнать, к какой категории относится ваш участок, достаточно легко. Для этого нужно обратиться к онлайн-сервису «Публичная кадастровая карта» и ввести туда кадастровый номер.
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