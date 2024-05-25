В Коми спасли четырёх оленеводов
- 12:00 25 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Коми прошла операция по спасению оленеводов. Мужчины попали в водную ловушку. Владимир Уйба оповестил жителей региона о том, как всё прошло.
25 мая Глава Коми отправился в Усть-Цилемский район для координации операции по спасению 4 оленеводов. 24 мая мужчины возвращались со стороны Ненецкого автономного округа и попали в ловушку между реками Шапкина и Созьва: там начался ледоход. Из-за погодных условий вылет спасателей стал возможным только на следующий день. Всё это время жители Коми ждали помощи в охотничьей избушке, где им хватило еды на сутки.
В райцентре Усть-Цилемского района вертолёт приземлился для дозаправки. Там же всех участников операции встретил руководитель администрации Николай Канев. Присоединился к составу также спасатель Иван Шерстюк.
После вертолёт взял курс на Окунёв Нос, где их уже ждал местный житель Максим Хозяинов. Мужчина хорошо знает здешние края, и помог скоординировать пилотов с местом посадки.
После 10 часов утра оленеводов нашли. Они все были в порядке. Теперь их доставят домой.