В Коми спасли четырёх оленеводов

В Коми прошла операция по спасению оленеводов. Мужчины попали в водную ловушку. Владимир Уйба оповестил жителей региона о том, как всё прошло.

25 мая Глава Коми отправился в Усть-Цилемский район для координации операции по спасению 4 оленеводов. 24 мая мужчины возвращались со стороны Ненецкого автономного округа и попали в ловушку между реками Шапкина и Созьва: там начался ледоход. Из-за погодных условий вылет спасателей стал возможным только на следующий день. Всё это время жители Коми ждали помощи в охотничьей избушке, где им хватило еды на сутки.