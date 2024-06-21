"Там вода и сплошные антибиотики": Роскачество назвало худшего производителя филе цыпленка

Фото из архива "Про Города"

Людей просят не покупать такую продукцию В последнее время покупатели все чаще начали задумываться о составе продуктов, которые они употребляют ежедневно. Особый интерес возник к мясным изделиям, в которые производители часто добавляют различные добавки и консерванты для красивого внешнего вида и увеличения срока годности товара. Недавно Роскачество провело масштабное исследование, чтобы выявить худших производителей куриного филе и предупредить потребителей о возможных рисках.

Согласно данным экспертизы, одним из аутсайдеров в рейтинге качества стало куриное филе без кожи бренда "Мираторг". По сравнению с другими образцами, этот продукт продемонстрировал худшие характеристики.

Недостатки "Мираторга"

Эксперты Роскачества выявили ряд серьезных нарушений в продукции "Мираторга". В частности, в филе были обнаружены следы антибиотиков и хлороформа - веществ, категорически запрещенных к использованию в пищевой промышленности. Кроме того, специалисты отметили, что куриное мясо от этого производителя начинает портиться раньше, чем у конкурентов, несмотря на соответствие маркировки заявленным срокам годности.

Маркировка филе "Мираторг" также вызвала вопросы у экспертов. Несмотря на соответствие продукта нормам пищевой ценности и массы нетто, были выявлены нарушения в части указания данных на упаковке.

Противоречивые отзывы потребителей

Примечательно, что отзывы потребителей о куриных изделиях "Мираторга" носят довольно противоречивый характер. Некоторые покупатели отмечают высокое качество продукта, его свежесть и натуральность. Однако другие жалуются на быстрое испорчение филе и несоответствие заявленным характеристикам.

Данная ситуация наглядно демонстрирует, что при выборе куриного мяса нельзя полагаться только на известность бренда и положительные отзывы. Необходимо тщательно изучать состав продукта, наличие в нем запрещенных добавок и соответствие маркировки реальному качеству.

"Черный список" Роскачества

Результаты экспертизы Роскачества легли в основу своеобразного "черного списка" производителей куриного филе, приобретение продукции которых категорически не рекомендуется покупателям. Помимо "Мираторга", в этот перечень вошли и другие известные марки, уличенные в использовании недопустимых ингредиентов и нарушении технологии производства.

Эксперты Роскачества подчеркивают, что публикация данных результатов является важным сигналом для недобросовестных изготовителей о необходимости строгого соблюдения всех требований безопасности и качества. Это также служит ориентиром для потребителей, помогая им избегать приобретения опасной и некачественной продукции.

Ответственный подход к выбору

Данные, полученные Роскачеством, свидетельствуют о том, что при покупке куриного филе нельзя полагаться лишь на известность бренда и внешнюю привлекательность упаковки. Только тщательное изучение состава, происхождения и маркировки товара позволит сделать осознанный и безопасный выбор.

Придерживаясь этого простого принципа, каждый потребитель может внести свой вклад в оздоровление рынка мясной продукции. Ответственный подход к приобретению куриного филе не только обезопасит наше здоровье, но и станет стимулом для производителей к повышению стандартов качества.

Лишь совместными усилиями покупателей и независимых экспертов мы сможем добиться полного искоренения фальсификата и опасных добавок в куриных изделиях. Это позволит нам в полной мере наслаждаться любимым продуктом, не подвергая опасности свое здоровье. Ответственный выбор куриного филе - залог нашего благополучия и развития отрасли в целом.

Публикация "черного списка" Роскачества стала важным предупреждением для российских потребителей. Она наглядно демонстрирует, что при выборе куриного филе нельзя руководствоваться только известностью бренда и внешним видом упаковки. Только тщательное изучение состава, происхождения и маркировки товара позволит сделать действительно осознанный и безопасный выбор. Следуя этому простому принципу, мы сможем не только обезопасить свое здоровье, но и стать драйверами позитивных перемен в отрасли производства мясных продуктов.