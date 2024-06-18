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Сыктывкарский ЛПК проведет плановый капремонт оборудования

Сыктывкарский ЛПК проведет плановый капремонт оборудованияфото СЛПК

АО «СЛПК» приостановит производство на время проведения ежегодного капитального ремонта  технологического оборудования с 16 по 26 июня. При этом цеха бумагоделательных машин №11 и №15, цех форматной резки бумаги, участок полуфабрикатов высокого выхода и участок производства щепы № 1 продолжат работать. 

«Ежегодный капитальный ремонт обеспечивает безопасную и стабильную работу всего комбината в течение года. Это совместная работа большой команды наших специалистов и подрядных организаций», - сказал генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер.

Всего за время капремонта на предприятии реализуют около 20 инвестиционных проектов на производстве целлюлозы, производстве бумаги и энергопроизводстве. Основной объем работ, от которых зависят стабильность и надежность всей технологической цепочки, запланирован на содорегенерационном котле. 

Также в безводный период с 20 по 23 июня (период отключения механически очищенной воды) запланированы работы в цехе водоснабжения и очистки сточных вод. 
 

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