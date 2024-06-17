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Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

Житель Коми погиб в ходе проведения СВОФото со страницы Владимира Уйба

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Республики Коми Юрий Алфертьев.

Как рассказал глава региона Владимир Уйба на своих официальных аккаунтах, Юрий Алфертьев геройски погиб в ходе проведения СВО.

Юрий Алфертьев родом из Печоры, а проживал он в поселке Каджером. Мужчина служил на СВО в должности номера расчета гранатометного взвода.

Руководитель республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Юрия Анатольевича Алфертьева, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.

“Юрий Анатольевич отдал свою жизнь во имя Победы, за Россию, за наш народ, за мирное будущее наших детей. Подвиг его бессмертен. Вечная память защитнику Родины и вечная ему слава”, – сообщил глава Коми.

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