Житель Коми погиб в ходе проведения СВО
- 22:45 17 июня
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- Олег Помидоров
В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Республики Коми Юрий Алфертьев.
Как рассказал глава региона Владимир Уйба на своих официальных аккаунтах, Юрий Алфертьев геройски погиб в ходе проведения СВО.
Юрий Алфертьев родом из Печоры, а проживал он в поселке Каджером. Мужчина служил на СВО в должности номера расчета гранатометного взвода.
Руководитель республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Юрия Анатольевича Алфертьева, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.
“Юрий Анатольевич отдал свою жизнь во имя Победы, за Россию, за наш народ, за мирное будущее наших детей. Подвиг его бессмертен. Вечная память защитнику Родины и вечная ему слава”, – сообщил глава Коми.