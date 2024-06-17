Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Республики Коми Юрий Алфертьев.

Как рассказал глава региона Владимир Уйба на своих официальных аккаунтах, Юрий Алфертьев геройски погиб в ходе проведения СВО.

Юрий Алфертьев родом из Печоры, а проживал он в поселке Каджером. Мужчина служил на СВО в должности номера расчета гранатометного взвода.

Руководитель республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Юрия Анатольевича Алфертьева, который геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции.