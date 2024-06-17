В Ухте простились с участником специальной военной операции Михаилом Клепиковым

Фото администрации Ухты

О гибели героя сообщили 15 июня. В Ухте простились с участников специальной военной операции, гвардии рядовым морской пехоты Михаилом Клепиковым.

Боец родом из поселка Нижний Одес Сосногорского района Коми. Сам долгое время проживал в Ухте. Во время СВО служил в должности оператора-сапера.

Градоначальник Ухты Магомед Османов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего героя. Мэр отметил, что Михаил Клепиков честно исполнил воинский долг и отдал свою жизнь ради Родины, за мирную жизнь наших земляков и всех жителей России.

Напомним, житель столицы коми героически погиб в ходе спецоперации. Губернатор региона Владимир Уйба выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.