В Коми принимают пациентов 12 тысяч медиков
- 16:30 16 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми работают 12 тысяч медиков. Комистат поделился данными в День медицинского работника.
День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2024 году эта дата выпала на 16 июня. В Коми пациентов принимают и лечат 12 тысяч медиков. Из них 88 процентов женщины. Среди врачей также преобладает женский пол – 69%.
Сейчас медицинские специальности в регионе осваивают 2,7 тысяч студентов. Из них 74 процента учатся на медицинских сестёр, фельдшеров, акушеров и лаборантов. И лишь четверть из почти трёх тысяч получают специальность будущих врачей.
Напомним, что с наступлением тёплой погоды в Коми участились случаи детского травматизма. В конце прошлого месяца прошёл “Круглый стол” по данному вопросу.