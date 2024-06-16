В Коми принимают пациентов 12 тысяч медиков

В Коми работают 12 тысяч медиков. Комистат поделился данными в День медицинского работника.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2024 году эта дата выпала на 16 июня. В Коми пациентов принимают и лечат 12 тысяч медиков. Из них 88 процентов женщины. Среди врачей также преобладает женский пол – 69%.