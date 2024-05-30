В мае в Коми участились случаи детского травматизма

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На уровне Госсовета Республики Коми активизировались усилия по борьбе с детским травматизмом. 30 мая в парламенте прошло знаковое событие - впервые был организован "Круглый стол" с участием медицинских специалистов, посвященный теме "Профилактика детского травматизма глазами медиков".

Инициация данного мероприятия была предложена Игорем Кустышевым, главврачом Коми республиканской детской клинической больницы. Он, согласно многолетней традиции, накануне Дня защиты детей, обратил внимание общественности на актуальные проблемы. Открывая мероприятие, Надежда Дорофеева, председатель комитета Госсовета по социальной политике, подчеркнула важность проведенной встречи для привлечения внимания массовой аудитории и представителей различных ведомств и министерств к проблематике детского травматизма.