"Теперь полный запрет": кому грозит штраф за остекление балконов уже летом 2024 года

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году участились случаи, когда владельцев квартир штрафуют и обязывают демонтировать недавно установленное балконное остекление. Это происходит даже в тех случаях, когда изменения кажутся незначительными, например, при изменении цвета рам. Причин тому несколько:

Ужесточение контроля. Управляющие компании (УК) стали чаще проводить проверки фасадов домов и выявлять нарушения.

Управляющие компании (УК) стали чаще проводить проверки фасадов домов и выявлять нарушения. Региональные нормы. В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, существуют строгие правила, запрещающие любые изменения в архитектуре фасадов, даже в домах массовой застройки.

В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, существуют строгие правила, запрещающие любые изменения в архитектуре фасадов, даже в домах массовой застройки. Несоответствие проектной документации. Остекление балкона может быть признано перепланировкой, если оно выходит за пределы, установленные проектом дома, или меняет его внешний вид.

Остекление балкона может быть признано перепланировкой, если оно выходит за пределы, установленные проектом дома, или меняет его внешний вид. Нарушение прав других собственников. Если остекление балкона мешает другим жильцам дома (например, загораживает им вид), они могут подать жалобу в УК или жилинспекцию. Штрафы за незаконное остекление могут быть значительными:

В Москве - 2500 рублей.

В Санкт-Петербурге - до 5000 рублей.

В случае, если дом является объектом культурного наследия, штраф может составить 100 000 рублей.

Чтобы избежать проблем, перед тем как остеклить балкон, необходимо:

Ознакомиться с региональными нормами и правилами.

Получить разрешение в УК.

Согласовать перепланировку с органами власти (если требуется).

Соблюдать требования проектной документации.

Учитывать интересы других собственников.

Важно: даже если вы уже остеклили балкон без разрешения, его еще можно узаконить. Для этого необходимо обратиться в орган власти, который занимается вопросами согласования перепланировок.

Следует также помнить, что демонтаж незаконного остекления может быть выполнен за счет его владельца.

Рекомендуется перед принятием решения об остеклении балкона проконсультироваться с юристом или специалистом по перепланировкам, пишет портад LIFE.