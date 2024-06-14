"Теперь полный запрет": кому грозит штраф за остекление балконов уже летом 2024 года
- 14:15 14 июня
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- Служба новостей
В 2024 году участились случаи, когда владельцев квартир штрафуют и обязывают демонтировать недавно установленное балконное остекление. Это происходит даже в тех случаях, когда изменения кажутся незначительными, например, при изменении цвета рам.
Причин тому несколько:
- Ужесточение контроля. Управляющие компании (УК) стали чаще проводить проверки фасадов домов и выявлять нарушения.
- Региональные нормы. В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, существуют строгие правила, запрещающие любые изменения в архитектуре фасадов, даже в домах массовой застройки.
- Несоответствие проектной документации. Остекление балкона может быть признано перепланировкой, если оно выходит за пределы, установленные проектом дома, или меняет его внешний вид.
- Нарушение прав других собственников. Если остекление балкона мешает другим жильцам дома (например, загораживает им вид), они могут подать жалобу в УК или жилинспекцию.
Штрафы за незаконное остекление могут быть значительными:
- В Москве - 2500 рублей.
- В Санкт-Петербурге - до 5000 рублей.
- В случае, если дом является объектом культурного наследия, штраф может составить 100 000 рублей.
Чтобы избежать проблем, перед тем как остеклить балкон, необходимо:
- Ознакомиться с региональными нормами и правилами.
- Получить разрешение в УК.
- Согласовать перепланировку с органами власти (если требуется).
- Соблюдать требования проектной документации.
- Учитывать интересы других собственников.
Важно: даже если вы уже остеклили балкон без разрешения, его еще можно узаконить. Для этого необходимо обратиться в орган власти, который занимается вопросами согласования перепланировок.
Следует также помнить, что демонтаж незаконного остекления может быть выполнен за счет его владельца.
Рекомендуется перед принятием решения об остеклении балкона проконсультироваться с юристом или специалистом по перепланировкам, пишет портад LIFE.
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