В Коми объявили штормовое предупреждение
- 13:45 12 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
На юге Коми объявлено штормовое предупреждение. Будет сильный ветер и ливни. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
12 июня 2024 года с 12 часов и до 21:00 в южных районах Республики объявлено штормовое предупреждение. В список попали Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Прилузский, Сысольский и Койгородский районы. Там ожидаются грозы и ливень. Количество осадков превысит 15 миллиметров за 12 часов. Также будет шквалистое усиление южного ветра, порывы будут скоростью до 15-20 метров в секунду.
Напомним, что по прогнозу на 12 июня в Коми обещали грозы в Сыктывкаре, Печоре, Троицко-Печорске, Усинске и Объячево. Вместе с тёплой погодой в регион пришли дожди.