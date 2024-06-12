В Коми объявили штормовое предупреждение

На юге Коми объявлено штормовое предупреждение. Будет сильный ветер и ливни. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

12 июня 2024 года с 12 часов и до 21:00 в южных районах Республики объявлено штормовое предупреждение. В список попали Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Прилузский, Сысольский и Койгородский районы. Там ожидаются грозы и ливень. Количество осадков превысит 15 миллиметров за 12 часов. Также будет шквалистое усиление южного ветра, порывы будут скоростью до 15-20 метров в секунду.