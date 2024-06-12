Синоптики рассказали о погоде в Коми на 12 июня

В Коми продолжаются дожди. На крайнем северо-востоке Республики будет туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.

12 июня 2024 года на юге Коми пройдёт ливень. В некоторых районах ожидается гроза. Днём на столбике термометра будет отметка в +21…+26 градусов. На севере региона также пройдут грозы. На крайнем северо-востоке утром и ночью жителей встретит туман. На северо-западе Республики во время непогоды порывы ветра будут до 14 метров в секунду.