Синоптики рассказали о погоде в Коми на 12 июня
- 07:30 12 июня
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжаются дожди. На крайнем северо-востоке Республики будет туман. О погоде сообщает ЦГМС региона.
12 июня 2024 года на юге Коми пройдёт ливень. В некоторых районах ожидается гроза. Днём на столбике термометра будет отметка в +21…+26 градусов. На севере региона также пройдут грозы. На крайнем северо-востоке утром и ночью жителей встретит туман. На северо-западе Республики во время непогоды порывы ветра будут до 14 метров в секунду.
В Сыктывкаре 12 июня ночью ожидается сильный дождь. Днём температура достигнет +23…+25 градусов. Будет гроза, во время которой поднимется юго-западный ветер до 14 м/с. Грозы также пройдут в Троицко-Печорске, Объячево, Усинске и Печоре. Воркутинцев ждёт временами небольшой дождь, ночью температура +3…+5 градусов.