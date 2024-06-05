В Коми разыскивают парня в цветных кроссовках
- 5 июня 07:30
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- Татьяна Зубова
В Коми разыскивают Андрея Кожокару из Сосногорска. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Известно, что молодому человеку 21 год. Последний раз он выходил на связь в пятницу, 31 мая. С тех пор близкие не знают ничего о его местонахождении.
К поискам парня подключились волонтеры и полиция. Ориентировки на пропавшего распространили в социальных сетях.
Среди примет Андрея Кожокару указаны среднее телосложение, русые волосы и карие глаза, рост 170 сантиметров.
В день исчезновения молодой человек был одет в куртку и джинсы черного цвета, на ногах - сине-зеленые кроссовки.
Поисковики обращаются ко всем жителям Коми, владеющим какой-либо информацией о местонахождении сосногорца, с просьбой сообщить данные по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
Напомним, ранее в Коми пропала продавец магазина.