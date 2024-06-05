В Коми разыскивают парня в цветных кроссовках

В Коми разыскивают Андрея Кожокару из Сосногорска. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Известно, что молодому человеку 21 год. Последний раз он выходил на связь в пятницу, 31 мая. С тех пор близкие не знают ничего о его местонахождении.

К поискам парня подключились волонтеры и полиция. Ориентировки на пропавшего распространили в социальных сетях.