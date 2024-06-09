Известный математик назвал точную дату конца СВО и победителя конфликта: такого исхода не ждал никто

Люди замерли В эпоху растущей геополитической напряженности и гиперактивности информационного пространства, голос авторитетного математика и аналитика Григория Кваши звучит особенно весомо. Кваша, известный своими точными прогнозами на основе математических расчетов и теории циклов, ясно обозначил свое видение развития военного конфликта на Украине.

Согласно его расчетам, Россия одержит победу в этом противостоянии, хотя и ожидает непростой период для страны. Более того, Кваша убежден, что в России не произойдет радикальной смены власти, а к ней будут присоединяться новые территории.

"Все мои предсказания всегда оправдывались", - уверенно заявляет Кваша, объясняя, что основывает свои прогнозы на глубоком анализе исторических событий и переосмыслении традиционных представлений о ходе истории.

Интересно, что математик еще в 2021 году предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он прогнозирует четырехлетний период беспокойства с 2021 по 2025 год, после которого все военные конфликты будут урегулированы и прекращены. По мнению Кваши, в этот период США потерпят поражение, а их ожидает упадок и трудный период.

Кваша отмечает, что Россия переживает период имперского возвышения, который продлится до 2053 года, без кардинальных смен власти и революций. Более того, он уверен, что только после 2025 года на Земле воцарится мир.

Интересно, что прогнозы Кваши находят поддержку и у других известных предсказателей. Например, Сидик Афган, известный пророк, также определил период развала Европейского союза с 2027 по 2032 год. Афган также убежден, что ядерная война не произойдет в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и знаменует победу России на Украине.

Безусловно, предсказания Григория Кваши и Сидика Афгана вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Однако нельзя не признать, что их аналитический подход, основанный на глубоком изучении математических закономерностей и исторических циклов, заслуживает пристального внимания. В условиях высокой неопределенности и быстро меняющейся геополитической обстановки любые авторитетные прогнозы, пусть и спорные, становятся важным ориентиром для понимания возможных сценариев развития событий.