С июня вступают в силу новые нормы учета ЖКХ. Всех, у кого есть счетчики, ждут последствия

С июня 2024 года начнут применяться новые правила относительно учета коммунальных услуг, что приведет к значительным изменениям для владельцев квартир, имеющих установленные счетчики. Основное новшество заключается в упразднении обязательной поверки приборов учета коммунальных услуг. До настоящего момента управляющие компании и ТСЖ требовали от граждан предоставления документов, подтверждающих проведенную поверку, что создавало дополнительные финансовые нагрузки для владельцев жилья. Однако Верховный Суд РФ принял сторону владельцев квартир, считая такое требование несправедливым.

Теперь собственникам не требуется предоставлять документы о прошедшей поверке. Следует отметить, что отмена поверки счетчиков может привести к пересмотру платежей за коммунальные услуги. В случае, если счетчики проходили проверку ранее, но соответствующие услуги уже были оплачены, им будет предложено пересчитать расходы за весь 2023 год.