Россиян призывают покинуть свои дома уже сегодня: что произойдет в ближайшие часы

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Портал starwalk.space опубликовал список астрономических событий на июнь этого года. 4 июня Юпитер встретится с Меркурием в созвездии Тельца. Обе планеты будут видны невооруженным глазом, но их также можно будет наблюдать в бинокль или телескоп.

6 июня в 15:38 по московскому времени наступит новолуние. В этот момент наш естественный спутник будет находиться между Землей и Солнцем, так что его освещенная сторона не будет видна с Земли. Это лучшее время, чтобы смотреть на звезды, потому что свет Луны не мешает наблюдениям.

Июньское солнцестояние отмечает первый день астрономического лета в Северном полушарии и первый день зимы в Южном полушарии. В 2024 году это произойдет 20 июня в 23:51 по мск. Это будет самый длинный день в Северном полушарии; наблюдатели из южного полушария, напротив, будут испытывать наименьшее количество солнечного света и самый короткий день в году.

Клубничная Луна наступит 22 июня в 04:08 по московскому времени. Наш естественный спутник будет находиться в созвездии Стрельца. Технически полнолунием является только конкретный момент, когда Луна находится с противоположной от Солнца стороны Земли, но диск Луны будет казаться полностью освещенным в течение суток до и после этого момента.