В 16 районах Коми пройдут грозы

В Коми объявлено штормовое предупреждение в 16 районах. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

С 12 до 22 часов в Коми пройдут сильные дожди и грозы. В некоторых районах непогода уже начала бушевать. Штормовое предупреждение объявили во всех районах, кроме Интинского, Воркутинского, Усть-Цилемского и Удорского. Во время гроз ветер может достигать скорости в 15-20 метров в секунду. На востоке региона осадки достигнут отметки в 15 миллиметров и больше.