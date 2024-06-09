В 16 районах Коми пройдут грозы
- 12:00 9 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми объявлено штормовое предупреждение в 16 районах. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
С 12 до 22 часов в Коми пройдут сильные дожди и грозы. В некоторых районах непогода уже начала бушевать. Штормовое предупреждение объявили во всех районах, кроме Интинского, Воркутинского, Усть-Цилемского и Удорского. Во время гроз ветер может достигать скорости в 15-20 метров в секунду. На востоке региона осадки достигнут отметки в 15 миллиметров и больше.
Несмотря на грозы в Коми сохраняется тёплая погода. Напомним, что в Сыктывкаре сегодня на столбике термометра можно наблюдать отметку в +21...+23°С. 10 июня в столице региона температура опустится всего на пару градусов, но также ожидается дождь.