В Ухте, Сыктывкаре и Печоре пройдут грозы

9 июня 2024 года на крайнем севере пройдёт небольшой дождь, ночью выпадет снег, и температура будет +2…+7 градусов. Поднимется восточный ветер с переходом на северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами в регионе будет кратковременный дождь и грозы. На севере Коми температура в тёмное время суток может упасть до -1…+4°С.

Сыктывкарцев в этот день ждёт гроза, во время которой поднимется южный ветер порывами до 14 м/с. Днём на столбике термометра можно будет наблюдать отметку в +21...+23°С. Также грозы в этот день ждут жителей Ухты, Печоры и Объячево. А вот в Троицко-Печорске осадков не ожидается.