В Коми ребёнок попал под колёса Volkswagen
- 13:00 9 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Печоре ребёнок перебегал дорогу и попал под машину. О том как это произошло, сообщает УГИБДД региона.
8 июня 2024 года около 17:22 в Печоре произошло ДТП. Volkswagen под управлением мужчины 1984 года рождения ехал по улице Свободы со стороны улицы Гагарина. Недалеко от 17 дома ребёнок 2012 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте. “Фольксваген” наехал на мальчика.
Пешеход был без сопровождения взрослых. Ребёнок получил ушибы ног и рук. Его не госпитализировали. Водитель Volkswagen за рулём с 2011 года.
Напомним, что 7 июня 2024 года в Сыктывкаре юная велосипедистка попала под колёса Niva Chevrolet. Автомобиль поворачивал во двор и сбил ребёнка 2016 года рождения. Девочка получила ушибы и ссадины, госпитализация ей не потребовалась.