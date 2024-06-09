В Коми ребёнок попал под колёса Volkswagen

В Печоре ребёнок перебегал дорогу и попал под машину. О том как это произошло, сообщает УГИБДД региона.

8 июня 2024 года около 17:22 в Печоре произошло ДТП. Volkswagen под управлением мужчины 1984 года рождения ехал по улице Свободы со стороны улицы Гагарина. Недалеко от 17 дома ребёнок 2012 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте. “Фольксваген” наехал на мальчика.