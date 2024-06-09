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В Коми ребёнок попал под колёса Volkswagen

В Коми ребёнок попал под колёса VolkswagenФото УГИБДД по Коми

В Печоре ребёнок перебегал дорогу и попал под машину. О том как это произошло, сообщает УГИБДД региона.

8 июня 2024 года около 17:22 в Печоре произошло ДТП. Volkswagen под управлением мужчины 1984 года рождения ехал по улице Свободы со стороны улицы Гагарина. Недалеко от 17 дома ребёнок 2012 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте. “Фольксваген” наехал на мальчика.

Пешеход был без сопровождения взрослых. Ребёнок получил ушибы ног и рук. Его не госпитализировали. Водитель Volkswagen за рулём с 2011 года.

Напомним, что 7 июня 2024 года в Сыктывкаре юная велосипедистка попала под колёса Niva Chevrolet. Автомобиль поворачивал во двор и сбил ребёнка 2016 года рождения. Девочка получила ушибы и ссадины, госпитализация ей не потребовалась.

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