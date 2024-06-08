В Сыктывкаре 8-летняя девочка на велосипеде попала под колёса Niva Chevrolet

В Сыктывкаре ребёнок на велосипеде попал под колёса “Нивы”. Девочка получила много ссадин и ушибов. Об этом сообщает УГИБДД региона.

7 июня 2024 года около половины четвёртого вечера в столице Коми сбили ребёнка. Niva Chevrolet под управлением женщины 1984 года рождения ехала по Станционной улице в сторону Маркова в направлении с улицы Морозова. Когда автомобиль поворачивал налево на прилегающую территорию дома №166 улицы Морозова, под колёса попала велосипедистка 2016 года рождения. Ребёнок пересекал дорогу по линии тротуара.