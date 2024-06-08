В Сыктывкаре 8-летняя девочка на велосипеде попала под колёса Niva Chevrolet
- 16:45 8 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре ребёнок на велосипеде попал под колёса “Нивы”. Девочка получила много ссадин и ушибов. Об этом сообщает УГИБДД региона.
7 июня 2024 года около половины четвёртого вечера в столице Коми сбили ребёнка. Niva Chevrolet под управлением женщины 1984 года рождения ехала по Станционной улице в сторону Маркова в направлении с улицы Морозова. Когда автомобиль поворачивал налево на прилегающую территорию дома №166 улицы Морозова, под колёса попала велосипедистка 2016 года рождения. Ребёнок пересекал дорогу по линии тротуара.
Девочка получила ссадины локтя, плеча, брюшной стенки и подбородка, а также множественные ушибы мягких тканей головы. Госпитализация ей не понадобилась. В момент происшествия ребёнок находился без сопровождения взрослых. Водитель “Нивы” за рулём с 2014 года.