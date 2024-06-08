В Сыктывкаре ребёнок получил сотрясение в результате столкновения Mazda и Chevrolet
- 15:45 8 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре ребёнок пострадал в аварии “Мазды” и Chevrolet. Это третье за сутки ДТП с детьми в столице Коми. Об этом сообщает УГИБДД региона.
7 июня 2024 года около половины девятого вечера в Сыктывкаре произошло ДТП. Chevrolet Cruze под управлением женщины 1984 года рождения передвигался по улице Ленина в направлении улицы Бабушкина. Напротив 58 дома автомобиль начал поворачивать налево во двор. Водитель не уступила дорогу Mazda и врезалась в неё.
В “Шевроле” сидела девочка 2016 года рождения. В момент происшествия она была пристёгнута. Ребёнок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Водитель Chevrolet Cruze получила права в 2013 году.
Напомним, что утром в этот же день в ДТП Chevrolet Aveo и ВАЗа также пострадал ребёнок. Отечественный автомобиль выезжал со двора и не уступил дорогу иномарке. 5-летний мальчик получил сотрясение и черепно-мозговую травму.