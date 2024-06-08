В Сыктывкаре ребёнок получил сотрясение в результате столкновения Mazda и Chevrolet

В Сыктывкаре ребёнок пострадал в аварии “Мазды” и Chevrolet. Это третье за сутки ДТП с детьми в столице Коми. Об этом сообщает УГИБДД региона.

7 июня 2024 года около половины девятого вечера в Сыктывкаре произошло ДТП. Chevrolet Cruze под управлением женщины 1984 года рождения передвигался по улице Ленина в направлении улицы Бабушкина. Напротив 58 дома автомобиль начал поворачивать налево во двор. Водитель не уступила дорогу Mazda и врезалась в неё.