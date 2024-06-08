В Сыктывкаре в ДТП двух автомобилей пострадал ребёнок
- 12:00 8 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
За сутки в Сыктывкаре произошло три ДТП, в которых пострадали дети. Одно из них произошло по неосторожности водителя. Об этом сообщает УГИБДД региона.
7 июня 2024 года утром в 7:25 на проспекте Бумажников столкнулось два автомобиля. Женщина 1996 года рождения управляла ВАЗ-21101 и выезжала с территории дома №3. Автоледи не уступила дорогу Chevrolet Aveo, который передвигался по проспекту Бумажников в сторону улицы Космонавтов. В результате ВАЗ врезался в иномарку.
Ребёнок 2019 года рождения находился в ВАЗе и получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Госпитализация мальчику не понадобилась. Во время аварии он был в детском автокресле. Водитель отечественного автомобиля получила права в 2022 году.