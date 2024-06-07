Правительство Коми, мэрия и "Т Плюс" договорились о совместной подготовке к отопительному сезону

Глава Республики Коми Владимир Уйба, руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились совместно работать над повышением надёжности и качества теплоснабжения столицы Коми и реализовать ряд мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

В частности, соглашение закрепляет обязательство «Т Плюс» выполнить перекладки тепловых сетей в соответствии с утвержденной программой на 2024 год. В свою очередь администрация города будет заблаговременно направлять в «Т Плюс» поадресную информацию о том, какие работы и в каких объёмах планируются в рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

«Работа Правительства республики, муниципалитета и «Т Плюс» как ресурсоснабжающей организации направлена на достижение общей цели – повышение качества услуг и уровня жизни северян. Соглашение призвано выстроить чёткое взаимодействие всех сторон в интересах жителей республики», – отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба.