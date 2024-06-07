Правительство Коми, мэрия и "Т Плюс" договорились о совместной подготовке к отопительному сезону
- 09:12 7 июня
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Глава Республики Коми Владимир Уйба, руководитель администрации Сыктывкара Владимир Голдин и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума.
Стороны договорились совместно работать над повышением надёжности и качества теплоснабжения столицы Коми и реализовать ряд мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.
В частности, соглашение закрепляет обязательство «Т Плюс» выполнить перекладки тепловых сетей в соответствии с утвержденной программой на 2024 год. В свою очередь администрация города будет заблаговременно направлять в «Т Плюс» поадресную информацию о том, какие работы и в каких объёмах планируются в рамках реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».
«Работа Правительства республики, муниципалитета и «Т Плюс» как ресурсоснабжающей организации направлена на достижение общей цели – повышение качества услуг и уровня жизни северян. Соглашение призвано выстроить чёткое взаимодействие всех сторон в интересах жителей республики», – отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба.
«Соглашение фиксирует практические задачи, стоящие перед всеми участниками процесса теплоснабжения. Это позволит повысить качество подготовки инфраструктуры к ОЗП и проведения летней ремонтной кампании», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.
Также Владимир Уйба и Александр Вилесов обсудили ход строительства газовой котельной в Инте и план действий совместной рабочей группы по вопросам перехода городского округа «Сыктывкар» к ценовой зоне теплоснабжения.