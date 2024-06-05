В Коми продажи систем безопасности выросли в 1,5 раза к началу сезона отпусков

Цифровая экосистема МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришёлся на май. В Коми продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в 1,5 раза.

Больше других жителей России системы безопасности приобретали в Москве, Ставропольском крае, Карелии, Владимирской и Нижегородской области. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием россиян обезопасить жильё в сезон летних отпусков.