В Коми продажи систем безопасности выросли в 1,5 раза к началу сезона отпусков
- 15:02 5 июня
- 6+
- AnnaAnna
Цифровая экосистема МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала года самый высокий спрос на системы безопасности пришёлся на май. В Коми продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения оказались выше мая прошлого года в 1,5 раза.
Больше других жителей России системы безопасности приобретали в Москве, Ставропольском крае, Карелии, Владимирской и Нижегородской области. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием россиян обезопасить жильё в сезон летних отпусков.
Камеры видеонаблюдения становятся всё более доступными для покупателей. С начала года средняя цена снизилась на 2% до 3078 рублей. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.