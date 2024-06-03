В ходе проведения СВО погибли двое жителей Коми
- 23:00 3 июня
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- Олег Помидоров
Двое жителей Республики Коми геройски отдали свои жизни за победу в специальной военной операции.
В зоне проведения специальной военной операции погибли двое бойцов из Республики Коми – рядовой Владимир Сю-тя-не и старшина 2-й статьи Альберт Уляшев. О трагических известиях сообщил в своем телеграм-канале Глава Республики Коми Владимир Уйба.
Сыктывкарец Владимир Сю-тя-не служил пулеметчиком мотострелкового взвода. Альберт Уляшев родился в селе Койгородок, нес службу в должности командира мотострелкового отделения.
Глава региона Владимир Уйба в социальных сетях выразил искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов. Руководитель республики отметил, что наши бойцы-земляки отважно сражались за Родину и отдали свои жизни за безопасное будущее наших детей и независимость нашей страны.
“Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Вечная память и вечная слава нашим Героям”, – заявил Владимир Уйба.