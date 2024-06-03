В ходе проведения СВО погибли двое жителей Коми

Двое жителей Республики Коми геройски отдали свои жизни за победу в специальной военной операции.

В зоне проведения специальной военной операции погибли двое бойцов из Республики Коми – рядовой Владимир Сю-тя-не и старшина 2-й статьи Альберт Уляшев. О трагических известиях сообщил в своем телеграм-канале Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Сыктывкарец Владимир Сю-тя-не служил пулеметчиком мотострелкового взвода. Альберт Уляшев родился в селе Койгородок, нес службу в должности командира мотострелкового отделения.

Глава региона Владимир Уйба в социальных сетях выразил искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов. Руководитель республики отметил, что наши бойцы-земляки отважно сражались за Родину и отдали свои жизни за безопасное будущее наших детей и независимость нашей страны.