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Первая группа детей из Коми отправилась в лагерь на юг России

Первая группа детей из Коми отправилась в лагерь на юг РоссииФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Первая группа детей из Коми отправилась на курорт Черноморского побережья. Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава региона Владимир Уйба.

31 мая в республиканский лагерь “Черноморская зорька” отправились ребята из Усинска, Инты, Воркуты, Ухты, Усть-Цилемского района и Сыктывкара. Это дети участников Специальной военной операции, сироты и живущие в Арктической зоне ребята. В 2024 году лагерь сможет принять более 2,5 тысяч человек.

Сейчас данный отдых в Анапе стал круглогодичным. Регион вложил свыше 270 миллионов рублей в переоборудование и ремонт. До начала осени также закончится установка блочной котельной, для функционирования лагеря в холодное время года.

Родители могут компенсировать деньги, потраченные на путёвку детям. Вернуть можно 750 рублей за каждый день смены в лагере. Это касается не только “Черноморской зорьки”, но и любого детского стационарного лагеря России, который есть в реестре Коми.

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