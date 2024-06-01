Первая группа детей из Коми отправилась в лагерь на юг России

Первая группа детей из Коми отправилась на курорт Черноморского побережья. Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава региона Владимир Уйба.

31 мая в республиканский лагерь “Черноморская зорька” отправились ребята из Усинска, Инты, Воркуты, Ухты, Усть-Цилемского района и Сыктывкара. Это дети участников Специальной военной операции, сироты и живущие в Арктической зоне ребята. В 2024 году лагерь сможет принять более 2,5 тысяч человек.