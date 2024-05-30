На Сыктывкарском ЛПК стартует программа "Приведи друга"

АО «СЛПК» вводит в действие реферальную программу «Приведи друга» с 1 июня этого года. Участникам программы — сотрудникам СЛПК, вовлеченным в процесс поиска кандидатов, и новым работникам, устроившимся на работу по совету друзей, полагаются финансовые бонусы.

«Цель реферальной программы – повысить интерес к рабочим специальностям и вовлечь в процесс поиска кандидатов на вакансии наших сотрудников. Мы уверены, что такой подход обеспечит оперативное закрытие вакансий и удержание новых работников», — сказала директор по персоналу АО «СЛПК» Татьяна Завацкая.

Реферальная программа «Приведи друга» касается только рабочих специальностей. Принять участие несложно: сотрудники Сыктывкарского ЛПК могут рассказать о вакансиях на предприятии и прислать в отдел кадров резюме своих знакомых. При наличии необходимого образования и опыта работы кандидатов пригласят на собеседование. Если по результатам они устроятся в компанию, то в информационную систему внесут и табельный номер работника, давшего рекомендацию. После успешно пройденной новичком стажировки и работы на предприятии в течение 6 месяцев после приема на работу оба сотрудника – тот, кто способствовал процессу трудоустройства, и новый работник получат денежные выплаты – по 10 тысяч рублей.