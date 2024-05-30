Ангел хранитель возьмет под крыло: эти знаки окажутся под защитой от всех бед

По прогнозу, составленному известной ведущей и астрологом Василисой Володиной, лето 2024 года будет спокойным и приятным временем для представителей двух знаков зодиака - Стрельцов и Рыб.

Володина утверждает, что эти знаки будут защищены от невзгод и неприятностей в летние месяцы текущего года. Она прогнозирует, что Стрельцов и Рыб ожидает множество возможностей, и им не стоит ожидать каких-либо негативных событий в их жизни.