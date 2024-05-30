Ангел хранитель возьмет под крыло: эти знаки окажутся под защитой от всех бед
- 11:40 30 мая
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- Служба новостей
По прогнозу, составленному известной ведущей и астрологом Василисой Володиной, лето 2024 года будет спокойным и приятным временем для представителей двух знаков зодиака - Стрельцов и Рыб.
Володина утверждает, что эти знаки будут защищены от невзгод и неприятностей в летние месяцы текущего года. Она прогнозирует, что Стрельцов и Рыб ожидает множество возможностей, и им не стоит ожидать каких-либо негативных событий в их жизни.
Астролог объясняет, что ангел-хранитель будет обеспечивать Стрельцам и Рыбам безопасность от трудностей, поэтому представители этих знаков могут быть уверены в том, что лето не принесет им разочарований, сообщает pg21.ru.
Отметим, недавно астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит проанализировать свои поступки. Кто оказался в этом списке, читайте здесь.