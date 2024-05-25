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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит проанализировать свои поступки

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит проанализировать свои поступкиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака сегодня стоит поработать над собой, а кому нужно уделить внимание окружающим их людям. Гороскоп на 25 мая от Пятого канала.

Овнам сегодня стоит потрудиться на благо общества. Звёзды советуют вам найти свою роль в коллективе и дарить окружающим только позитивную энергию.

Тельцам стоит перестать играть роль жертвы и взять всё в свои руки. Вам свойственно расстраиваться, но сегодня именно тот день, когда всё зависит только от ваших действий.

У Близнецов в этот день есть все шансы измениться. Стоит обдумать все свои действия. Нужно меньше бояться и беспокоиться из-за пустяков.

Внутреннюю работу над собой сегодня стоит проделать Ракам. Полагаться на кого-то или что-то, кроме самих себя будет ошибкой.

Львам стоит насладиться всем тем, что они делают. Процесс покажется намного увлекательнее и лучше, чем сам результат.

Девам стоит расслабиться. Будьте готовы к переменам, они вам как никогда требуются, главное принять их.

Всего один шаг стоит сделать Весам навстречу удаче, и всё сразу заиграет новыми красками. Звёзды велят просто действовать, тогда результаты приятно вас удивят.

Скорпиону сегодня самое время попробовать что-то новое. Можно попробовать выразить своё “Я” через творческие дела.

Стрельцам звёзды советуют настаивать на своём в этот день. Как бы кто-то не пытался навязать вам своё мнение, не слушайте его.

Чувство вины тянет Козерогов на дно. Сегодня стоит подумать о себе, ваше благополучие стоит на первом месте.

Водолеям нужно быть более терпеливыми и настойчивыми. Если вас что-то не устраивает, самое время уверенно сказать -“Нет”.

Рыб сегодня может посетить хорошая идея, которая поможет реализовать проект или дополнить уже существующий. Творческие резервы этого знака сегодня наполняться до краёв.

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