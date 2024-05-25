Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит проанализировать свои поступки
- 08:15 25 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака сегодня стоит поработать над собой, а кому нужно уделить внимание окружающим их людям. Гороскоп на 25 мая от Пятого канала.
Овнам сегодня стоит потрудиться на благо общества. Звёзды советуют вам найти свою роль в коллективе и дарить окружающим только позитивную энергию.
Тельцам стоит перестать играть роль жертвы и взять всё в свои руки. Вам свойственно расстраиваться, но сегодня именно тот день, когда всё зависит только от ваших действий.
У Близнецов в этот день есть все шансы измениться. Стоит обдумать все свои действия. Нужно меньше бояться и беспокоиться из-за пустяков.
Внутреннюю работу над собой сегодня стоит проделать Ракам. Полагаться на кого-то или что-то, кроме самих себя будет ошибкой.
Львам стоит насладиться всем тем, что они делают. Процесс покажется намного увлекательнее и лучше, чем сам результат.
Девам стоит расслабиться. Будьте готовы к переменам, они вам как никогда требуются, главное принять их.
Всего один шаг стоит сделать Весам навстречу удаче, и всё сразу заиграет новыми красками. Звёзды велят просто действовать, тогда результаты приятно вас удивят.
Скорпиону сегодня самое время попробовать что-то новое. Можно попробовать выразить своё “Я” через творческие дела.
Стрельцам звёзды советуют настаивать на своём в этот день. Как бы кто-то не пытался навязать вам своё мнение, не слушайте его.
Чувство вины тянет Козерогов на дно. Сегодня стоит подумать о себе, ваше благополучие стоит на первом месте.
Водолеям нужно быть более терпеливыми и настойчивыми. Если вас что-то не устраивает, самое время уверенно сказать -“Нет”.
Рыб сегодня может посетить хорошая идея, которая поможет реализовать проект или дополнить уже существующий. Творческие резервы этого знака сегодня наполняться до краёв.