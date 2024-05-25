Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит проанализировать свои поступки

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака сегодня стоит поработать над собой, а кому нужно уделить внимание окружающим их людям. Гороскоп на 25 мая от Пятого канала. Овнам сегодня стоит потрудиться на благо общества. Звёзды советуют вам найти свою роль в коллективе и дарить окружающим только позитивную энергию.

Тельцам стоит перестать играть роль жертвы и взять всё в свои руки. Вам свойственно расстраиваться, но сегодня именно тот день, когда всё зависит только от ваших действий.

У Близнецов в этот день есть все шансы измениться. Стоит обдумать все свои действия. Нужно меньше бояться и беспокоиться из-за пустяков.

Внутреннюю работу над собой сегодня стоит проделать Ракам. Полагаться на кого-то или что-то, кроме самих себя будет ошибкой.

Львам стоит насладиться всем тем, что они делают. Процесс покажется намного увлекательнее и лучше, чем сам результат.

Девам стоит расслабиться. Будьте готовы к переменам, они вам как никогда требуются, главное принять их.

Всего один шаг стоит сделать Весам навстречу удаче, и всё сразу заиграет новыми красками. Звёзды велят просто действовать, тогда результаты приятно вас удивят.

Скорпиону сегодня самое время попробовать что-то новое. Можно попробовать выразить своё “Я” через творческие дела.

Стрельцам звёзды советуют настаивать на своём в этот день. Как бы кто-то не пытался навязать вам своё мнение, не слушайте его.

Чувство вины тянет Козерогов на дно. Сегодня стоит подумать о себе, ваше благополучие стоит на первом месте.

Водолеям нужно быть более терпеливыми и настойчивыми. Если вас что-то не устраивает, самое время уверенно сказать -“Нет”.