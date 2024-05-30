Драйв и экстрим: к фестивалю "СтарТуй" присоединятся сильнейшие BMX-райдеры России

В столице Коми 12 июня на фестивале уличной культуры и спорта сойдутся самокатчики, скейтеры и велосипедисты. Судить экстрим-соревнования будут чемпионы России и победители первенств из Москвы.

Гостем «СтарТуй» стал Артем Агарков из Московской области чемпион России в дисциплине «Стрит», призер чемпионата России в дисциплине «Парк», звезда России в мире BMX. Артем известен своими экстремальными трюками и яркими победами.

В Сыктывкар приедет и Матвей Шарыгин (Москва, Нижний Тагил) один из самых лучших BMX-райдеров России в категории «Стрит», который привлекает внимание сложными трюками. В его списке достижений победа на чемпионате России, многочисленные победы в номинации «Лучший трюк» на соревнованиях разного уровня. Он дошел до финала уникального состязания WINTERING BMX BATTLE в четвертом сезоне, занял первое место на чемпионате России RCC EXTREME 2023, ему достались второе место и награда за лучший трюк на «EXTREME КРЫМ 2023», лучшие трюки отмечены на фестивалях уличного спорта «THE BOWL 6 2022» и «Уличная классика Санкт-Петербург 2022».

Присоединиться к ним и Александр Аксенов из Москвы мастер адреналина на двух колесах. Его стиль уличного BMX узнаваем по смелым трюкам и уникальному подходу к катанию, это делает его одним из самых ярких представителей BMX-сообщества. В копилке наград первое место на «Уличной Классике» в Москве, второе место на первенстве России в категории «Стрит» в Челябинске и третье место на «Уличной Классике» в Воронеже.

— На фестиваль «СтарТуй» в Сыктывкар приедут звезды BMX. Три топовых райдера, призеры и чемпионы России покажут свои невероятные трюки и мастерство. Это будет зрелище, которое нельзя пропустить. Увидь их в действии и стань частью этого незабываемого события. Присоединяйся к «СтарТуй» и раздели этот драйв, призвал руководитель федерации скейтбординга Коми Марсель Сафин.

Гости не только будут судьями состязаний среди райдеров, но и устроят открытый мастер-класс на площадке фестиваля. Генеральным партнером проекта выступает ПАО «Т Плюс».