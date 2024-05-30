Драйв и экстрим: к фестивалю "СтарТуй" присоединятся сильнейшие BMX-райдеры России
- 10:15 30 мая
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- AnnaAnna
В столице Коми 12 июня на фестивале уличной культуры и спорта сойдутся самокатчики, скейтеры и велосипедисты. Судить экстрим-соревнования будут чемпионы России и победители первенств из Москвы.
Гостем «СтарТуй» стал Артем Агарков из Московской области чемпион России в дисциплине «Стрит», призер чемпионата России в дисциплине «Парк», звезда России в мире BMX. Артем известен своими экстремальными трюками и яркими победами.
В Сыктывкар приедет и Матвей Шарыгин (Москва, Нижний Тагил) один из самых лучших BMX-райдеров России в категории «Стрит», который привлекает внимание сложными трюками. В его списке достижений победа на чемпионате России, многочисленные победы в номинации «Лучший трюк» на соревнованиях разного уровня. Он дошел до финала уникального состязания WINTERING BMX BATTLE в четвертом сезоне, занял первое место на чемпионате России RCC EXTREME 2023, ему достались второе место и награда за лучший трюк на «EXTREME КРЫМ 2023», лучшие трюки отмечены на фестивалях уличного спорта «THE BOWL 6 2022» и «Уличная классика Санкт-Петербург 2022».
Присоединиться к ним и Александр Аксенов из Москвы мастер адреналина на двух колесах. Его стиль уличного BMX узнаваем по смелым трюкам и уникальному подходу к катанию, это делает его одним из самых ярких представителей BMX-сообщества. В копилке наград первое место на «Уличной Классике» в Москве, второе место на первенстве России в категории «Стрит» в Челябинске и третье место на «Уличной Классике» в Воронеже.
— На фестиваль «СтарТуй» в Сыктывкар приедут звезды BMX. Три топовых райдера, призеры и чемпионы России покажут свои невероятные трюки и мастерство. Это будет зрелище, которое нельзя пропустить. Увидь их в действии и стань частью этого незабываемого события. Присоединяйся к «СтарТуй» и раздели этот драйв, призвал руководитель федерации скейтбординга Коми Марсель Сафин.
Гости не только будут судьями состязаний среди райдеров, но и устроят открытый мастер-класс на площадке фестиваля. Генеральным партнером проекта выступает ПАО «Т Плюс».
Организаторы фестиваля «СтарТуй» Комитет по молодежной политике Коми, информационное агентство БНК, администрация Сыктывкар, Ресурсный молодежный центр ждут заявки от танцоров на «Street dance»: соло, дуэты, команды, Unformat. В программе также баттлы для всех желающих хип-хоп, брейк-данс, all style, house. Продолжается регистрация на стритбол для мужских и женских команд.
Партнеры: СКАТ, MakBush, Ростелеком, Сыктывкарский фанерный завод. Информационные партнеры: Про Город Сыктывкар, Комиинформ, ГТРК «Коми Гор», Телеканал «Юрган», Комионлайн, Твоя Параллель, «Панорама столицы».
*** Впервые Открытый молодежный фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй» («стар» от английского star — «звезда» и «туй» на коми языке — «путь») прошел в 2023 году. Фестиваль был приурочен к Году молодежи в республике и собрал 5 тысяч участников.