Начальник смены Сыктывкарской ЦВК Сергей Зюзев: "Наша работа – чтобы в домах было тепло"

Конец мая для энергетиков Центральной водогрейной котельной – горячая пора. В преддверии окончания отопительного сезона предстоит большая работа: нужно останавливать котлы и сетевые насосы, удерживая при этом необходимые параметры сети. Особенно много предстоит сделать в период гидравлических и температурных испытаний теплосетей.

Начальник смены ЦВК Сергей Зюзев свою работу считает интересной и творческой. Два блока котельной по сути являются отдельными энергообъектами, их необходимо "подружить" друг с другом, с сетевыми котлами, с теплотрассами, оборудованием. При этом нужно следить за параметрами теплосети, давлением, температурой, расходом топлива, нагрузкой на котлы. Опыта Сергею Зюзеву не занимать – в энергетике он уже больше тридцати лет.