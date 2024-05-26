В Коми водитель задним ходом сбил пешехода

В Прилузском районе женщина попала под колёса автомобиля недалеко от школы. Обошлось без серьезных травм. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

25 мая 2024 года около половины десятого утра недалеко от школы на Советской улице в селе Объячево произошло ДТП. Водитель 1969 года рождения за рулём Datsun on-DO сдавал назад по прилегающему участку по адресу Советская, 1. В это время сзади автомобиля шла местная жительница 1994 года рождения. Мужчина не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину.